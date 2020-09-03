Хабаровский край получит 1,5 млрд рублей «детских»

Деньги выделены по распоряжению правительства России

Хабаровский край дополнительно получит 1,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего между регионами распределено 34,3 млрд рублей.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, по состоянию на 1 сентября принято около 53 тысяч заявлений на назначение выплат. Пособие выплачено на 42230 детей на общую сумму 2,3 млрд рублей.

Ранее между регионами также было распределено дополнительное финансирование в размере 18,4 млрд рублей. в Хабаровский край на выплаты семьям с детьми было направлено 892 млн рублей.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Право на выплату имеют те граждане, чей среднедушевой доход ниже 14369 рублей.

Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составляет 7590,5 рублей. Пособие назначается с 1 января 2020 года на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится 8 лет.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.



