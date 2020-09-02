Кого уволят из правительства Хабаровского края в ближайшее время?

1 сентября врио губернатора Михаил Дегтярев провел с жителями региона «прямую линию». В числе прочих поднимался вопрос о планах на увольнение министров. Дегтярев ответил следующее.

«Никого не прогоняем. Никого не обижаем. Хороший, качественный специалист на вес золота нынче и повторяю: все, кто перемещаются по собственному желанию, понимают, что надо что-то менять. Я с уважением отношусь к этим решениям – это и Семен Экшенгер, министр спорта, который уходит на новый мощнейший проект по развитию хоккея с мячом…

Кого еще будем менять? Все вроде на местах, все работают. Будут эксцессы - будем разбираться. Уволил только двух чиновников - зампреда по социальным вопросам Минаева и министра здравоохранения Витько. Причину объяснял сто раз: считаю, что социальная политика в крае недружелюбная и неэффективная. И тому сотни подтверждений.

Вот я был в Тополево. Зашел в местную поликлинику. Жалобы от жителей: ну что это такое – на первом этаже бухгалтер и главный врач, процедурные и все остальные кабинеты на третьем, лифта, разумеется, нет. Что мы сделали? В течение 24, ну 48 часов, переселили начальство на третий этаж, кабинеты перенесли на первый. Это сделал одним щелчком пальцев Евгений Леонидович Никонов. Ну что, этого нельзя было раньше, что ли, сделать? Надо было приезжать руководителю правительства крупнейшего края страны! Это же идиотизм, согласитесь?»