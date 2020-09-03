Комсомольский прохиндей обогатил Фургала

Житель Комсомольска-на-Амуре очень хотел жить хорошей жизнью. Но как-то не срасталось. Поэтому он решил разбогатеть, встав на скользкий путь. А именно – «тырить» аккумуляторы и сдавать их в пункты металлолома.





Сказано – сделано. Ночью во дворе одного из жилых домов прохиндей заприметил грузовик. Он снял с него два аккумулятора и сдал их на металл. Выручка составила 11 тысяч рублей. Таким образом «сделкой» остались довольны все – заработал и комсомольчанин, и бенефициар пункта приема металлолома (не исключено, что это был сам экс-губернатор Сергей Фургал, аффилированным структурам которого принадлежит множество подобных пунктов).





Владелец грузовика обратился в полицию, 36-летнего вора задержали. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Хабаровскому краю.







