Дегтярев: я не живу в гостинице «Парус»

Во время «прямой линии» врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву задали следующий вопрос.

«Жители Хабаровского края считают, что дальневосточная ипотека должна распространятся не только на семейные пары, но и на одиночек. Свое жилье - это как раз повод создать семью, вы согласны?»

Вот что он ответил Дегтярев.

«Считаю, что сначала надо давать жилье, а потом уже и семья зародится. И детей можно нарожать. Надо на входе давать молодой семье или тем, кто еще ее не создал. Вопрос идеологии. У всех извращенное понимание, как надо помогать многодетным родителям. Вот у меня четверо сыновей, мне сейчас дай гектар, когда буду дом-то строить?

Я кстати, уже в Сбербанке оформляю ипотеку под стандартные 7,5 процента. Могу сказать, что у меня просто волосы на голове шевелятся от цен на жилье в Хабаровске. Мы с женой все свои накопления сейчас вносим за квартиру, и нам не хватает. Это же ненормально. Согласны? Кстати, тут распространяли фейк, что я живу в гостинице «Парус». Это бред. Это ложь. Я живу в государственном объекте, который называется Дом приемов, он краевой. Там есть номер для Президента РФ. И есть маленькая комнатка для ординарца.

Я уже месяц живу в комнате ординарца президента. Имею полное право жить в любом государственном объекте, это ничего не стоит налогоплательщикам. Они и так стоят, освещаются, убираются - как и положено по государственному протоколу. А те, кто распространяет эти фейки, будут по закону отвечать за клевету. Предупреждаю всех, никому не дам врать: ни про себя, ни про хабаровчан, ни про наш край».