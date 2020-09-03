Хабаровский край готовится к паводку

На территории Хабаровского края введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Угроза паводков может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Поэтому региональные власти вынуждены ввести «предупреждающий» режим.





По прогнозу гидрологов в первой декаде сентября вода в Амуре у Хабаровска может подняться до отметок 500-580 см, что близко к критической черте в 600 см. Именно такой уровень будет означать подтопление низких мест в прибрежной полосе Хабаровска. Сейчас на левом берегу уже затопило 662 дачи.





Подтопления также зафиксированы в поселках Бычиха и Корсаково-2 (Хабаровский район), в поселениях Кедрово и Видное (Вяземский район), в селе Оренбургское (Бикинский район). Оперативно следят за ситуацией две контрольные группы МЧС. Сформирован резерв на сумму более 800 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ликвидацию возможных ЧС.



