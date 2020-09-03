Хабаровским владельцам промышленных предприятий расскажут о мерах поддержки

10 сентября с 10.00 до 11.00 часов по московскому времени АО «Корпорация «МСП» проведет всероссийский обучающий вебинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным мерам поддержки промышленных предприятий, реализуемых федеральными институтами развития, в том числе АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональными лизинговыми компаниями.

В повестке вебинара вопросы финансовой, имущественной и информационной поддержки.

Желающих принять участие в вебинаре, а также при наличии вопросов по мерам поддержки, требующих разъяснения со стороны федеральных институтов развития, просят направить в срок до 04.09.2020 контактную информацию и вопросы на адрес электронной почты n.y.andreeva@adm.khv.ru (указав наименование субъекта РФ, муниципального образования, названия организации, ИНН).