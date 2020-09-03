В заповеднике под Хабаровском увеличилось количество тигров

Фотоловушка, установленная специалистами заповедника «Большехехцирский», зафиксировала тигрицу с тремя детенышами. Теперь в заповеднике численность редкого зверя увеличилась до семи особей, сообщает портал Твой Дальний Восток.

Судя по узорам на шкуре, это потомство парочки Златы и Одыра, которые живут на территории резервации уже пять лет. Самка в 2018 году родила двух тигрят. Сейчас они уже выросли и скоро достигнут половой зрелости.

Весной этого года Злата куда-то пропала. Но, как выяснилось, она принесла новое потомство, с которым и разгуливает по «Большехехцирскому». Один из отпрысков обладает вспыльчивым характером, второй – задорным, он играл с фотокамерой и пытался сбить ее на землю. Третий отпрыск самый мелкий. Скорее всего, это самка.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. Большехехцирский заповедник расположен в 20 километрах от Хабаровска. Его площадь составляет более 45 тысяч гектаров.

Фото: пресс-служба ФБГУ «Заповедное Приамурье»