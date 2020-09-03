В Хабаровске появилась хоккейная школа олимпийского резерва

Министерство спорта Российской федерации присудило Хабаровскому краевому центру развития хоккея с мячом статус школы олимпийского резерва. Звание присуждено за высокие спортивные достижения.





Воспитанники данного учреждения неоднократно становились победителями соревнований федерального и мирового уровня. Также центр в 2019 году занял третье место во Всероссийском конкурсе «Лучшие детско-юношеские спортивные школы России по хоккею с мячом».





Только четыре спортивных школы по хоккею с мячом в России имели приставку «олимпийский резерв». Хабаровский центр стал пятым в этом списке. Помимо повышения статуса, учреждение станет получать больше средств на содержание и развитие, что позволит улучшить качество подготовки хоккеистов. Сегодня в хабаровском краевом центре развития бенди тренируется около трехсот воспитанников.



