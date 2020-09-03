В Хабаровском крае на горячее питание школьникам выделили 80 миллионов рублей

Продолжаем публиковать материалы к прошедшей 1 сентября «Прямой линии» с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Районная газета «Амгуньская правда» задала следующий вопрос.

«В 2020 году в селе имени Полины Осипенко должно было начаться строительство детского сада по федеральному нацпроекту, но год заканчивается, а проектно-сметная документация до сих пор не прошла экспертизу, не говоря уже о строительстве. На августовском совещании Виктория Хлебникова [министр образования края] заверила, что в этом году подготовительные работы начнутся, но никакой строительной деятельности не ведется. Будет ли стройка, обещанная двумя предыдущими губернаторами?»

Вот что ответил Михаил Дегтярев

«Ответ очень простой. Он действительно был в планах и есть. Была задержка с проектно-сметной документацией. И сейчас она на стадии окончательного согласования. В 2021 году начнем стройку и построим детский сад в этом населенном пункте, как и во многих других. Действительно, сфера образования много лет недофинансировалась.

Это огромная проблема, очень много школ требуют капитального ремонта. Мы, вы знаете, серьезно пострадали –недополучили деньги на организацию горячего питания, федеральный бюджет нам не направил 80 с лишним миллионов рублей только потому, что у нас были вопросы по ряду комбинатов питания, столовых. Но мы в ручном режиме все это дело отрегулировали за август, и все школы будут обеспечивать младшеклассников горячим питанием.

Со своей стороны, я был вынужден из краевой казны 80 миллионов выделить на эти цели. Но мы взяли на себя обязательства перед министерством просвещения: за ближайшие два, даже, наверное, за год успеем - все абсолютно столовые и комбинаты полностью переоборудовать за счет краевого и федерального бюджетов. Вкладываться в школы обязательно будем: в ремонт - очень много кровель не отвечают требованиям, состояние спортзалов, особенно в глубинке. Планы есть как это дело приводить все в порядок.

Плюс, кстати, меня заинтересовала тема договоров муниципалитетов с крупными инвесторами, кто работает в крае по социально-экономическому развитию и по помощи. У нас оказалось, что в правительстве до моего прихода не было единого реестра помощи от крупного бизнеса, которая направляется на школы, на больницы, на другие социальные объекты. И мы просто даже не знали, где, какие работы выполняются, в каких лимитах денежных средств. Край не знал этого, можете себе представить? Я, вы видели, устроил разнос на одном из заседаний правительства, поручил внутренней политике этим заняться, свести все в единый реестр – все договоры, все адресные программы. Это хорошее подспорье государству на самом деле. Но некоторые местные начальники используют эти средства неэффективно.

А некоторые – эффективно. Вот это, в том числе, будет для меня показатель того, как работает тот или иной глава с местными бизнесменами: полностью ли он выбирает помощь, которую ему оказывают, как он ее направляет, как он ее тратит, кто эти работы выполняет, как закрываются эти работы. Это ж можно делать для галочки, а можно для людей, по-настоящему. Возьмем под контроль этот поток средств, чтобы каждая копеечка доходила до каждой школы, детского садика, больницы и других объектов».