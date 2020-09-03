В Хабаровске почтили память Маршалов Победы

В день 75-летия победы во Второй мировой войне Михаил Дегтярев возложил цветы к ряду мемориалов. В начале дня 3 сентября 2020 года врио губернатора Хабаровского края открыл бюст маршалу Жукову, установленный перед штабом Восточного военного округа. В этом здании принимались ключевые решения об операциях по молниеносному разгрому Японии в 1945 году.

На этой церемонии Михаил Дегтярев констатировал: «На дальневосточной земле была окончена самая кровопролитная война современности. Это заслуга всего народа».

Дед Михаила - Иван Дегтярев, после победного мая 1945, встреченного в Вене, в составе воинской части был переброшен на Дальний Восток. Где и участвовал в разгроме Квантунской армии. После церемонии у штаба ВВО состоялось торжественное возложение гирлянд и цветов к Вечному огню на площади Славы.

Моторы войны

По пути к площади «Город воинской славы» Михаил Дегтярев посетил выставку автомобилей и мотоциклов военной поры. Вполне рабочие экспонаты представили клуб «Авторетро» и частные коллекционеры. Врио губернатора, под патронажем Анатолия Насырова, председателя клуба, осмотрел грузовики и легковушки 30-х – 50-х годов прошлого века, заглянув под капот некоторых из них.

Удостоились внимания и «живые картины», смонтированные на большегрузных автомобилях. На фоне живописных полотен, по мотивам отдельных операций по разгрому сил милитаристской Японии, реконструкторы и бойцы вооружённых сил РФ показывали отдельные эпизоды заключительных сражений. Весьма и весьма достойное зрелище.

На флаг - смирно!

На Комсомольской площади Михаил Дегтярев наблюдал упражнения расчетов молодых людей в стильной милитари-форме по развёртыванию громадных полотнищ. Одно из них представляло собой российский триколор, второй - белое полотнище с символическим изображением стелы и надписью: «Хабаровск - город воинской славы».

Вмиг намокшие от сильного дождя и отяжелевшие полотнища не позволили блестяще выполнить все показательные упражнения. Но врио губернатора остался доволен выступлением расчетов и после возложения цветов и минуты молчания, с удовольствием сфотографировался с юными патриотами.

Маршалы победы

Во главе с Михаилом Дегтяревым кортеж машин с площади «Город воинской славы» последовал к памятнику маршалу Василевскому, установленному у северных ворот парковой зоны стадиона имени Ленина. После возложения венков и цветов к подножию монумента врио губернатора в составе многочисленной делегации отправился по аллеям парка к следующему монументу - маршалу Родиону Малиновскому. По ходу движения через парк Михаил Дегтярев выслушивал пояснения от мэра Хабаровска Сергея Кравчука, и иных компетентных лиц.

Удостоилась благосклонных взглядов и выставка вооружения. Где были представлены как современные образцы, так и раритетные экземпляры артиллерийских систем времен Великой Отечественной войны. Техника надраена, покрышки свежепокрашены, бойцы и командиры – бравы!

Конечной точкой ознакомительной прогулки послужил бюст маршалу Малиновскому. К подножию монумента Михаил Дегтярев возложил алые гвоздики. После торжественного прохождения караула церемониальная часть закончилась. По пути из парка врио губернатора заглянул в пару точек общепита. Судя по фразам - по старой памяти: «Был у вас, но давно – еще по приезду». Увы, перекусить времени не было – Михаила Дегтярева ждали государственные дела краевого масштаба.

Эдуард Попов

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