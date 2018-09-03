И рыбку б съесть

Объемы поставок рыбы по сниженным ценам в Хабаровском крае увеличены

Врио губернатора края Михаил Дегтярев провел совещание по реализации проекта «Доступная рыба». Участие во встрече приняли ведущие рыбопромышленники края, а также представители торговых сетей.

Отмечалось, что, несмотря на значительное снижение объемов промысла лосося в летнюю путину, объем поставок красной рыбы в розницу увеличен. В этом году жители края смогут приобрести около 600 тонн лососевых по социальной цене. В прошлом году этот показатель составлял около 460 тонн.

Первые поставки в торговые сети начались в конце прошлой недели. Горбушу можно приобрести за 135 рублей за килограмм, кету – 150, гольца – 130.

Напомним, федеральный проект «Доступная рыба» по продаже мороженой рыбы с минимальной торговой наценкой начал действовать в Хабаровском крае в 2015 году. Как информировала в то время пресс-служба регионального правительства, в 2015-м в организации розничной торговли было поставлено больше 1,3 тысячи тонн продукции, в том числе 1,15 тысячи тонн тихоокеанских лососей.

По договорам с правительством и промышленниками края работали «Самбери», «РазДва», «Калинка», «СуперГуд», «Ветеран» и «Битте». Реализовывалась продукция через розничную сеть самих предприятий-производителей в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советско-Гаванском, Ванинском, Охотском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Лазо и Вяземском районах. По объёмам добычи Хабаровский край занимал четвёртое место в ДФО и пятое по стране.

В 2017 году в торговые сети региона было поставлено 755,5 тонны продукции, в том числе 395 тонн рыбы лососевых пород.

В 2018-м региональное министерство природных ресурсов отчиталось о реализации свыше 604 тонн рыбы. Мороженая продукция из тихоокеанских лососей составила 262,9 тонны. 341,8 тонны пришлось на продукцию из наваги, корюшки азиатской зубастой, частиковых видов рыб.

2019 год явил на прилавки магазинов чуть более 460 тонн лосося, а для нас, дальневосточников, понятие «рыба» все-таки к понятию «лосось» ближе. В этом году жители края смогут приобрести около 600 тонн лососевых по социальной цене. Кроме того, в сетях региона — порядка 400 тонн морской рыбы и морепродуктов. В правительстве края обращают внимание на то, что объем увеличен впервые за много лет.

На встрече у врио губернатора состоялась острая дискуссия по дальнейшему развитию проекта и повышению доступности рыбы.

Одна из проблем, о которой говорили предприниматели, – большие логистические затраты. Это влияет на рентабельность. Кроме того, в мелкой рознице отсутствуют холодильные мощности, что мешает бизнесу приобретать крупные партии и планировать реализацию на долгосрочный период.

«Можно сделать вывод, что программа работает, но вопросов накопилось немало. И мне непонятно, почему они не решались раньше. Тем не менее благодарю предпринимателей и промышленников за участие в этом проекте. Однако подчеркну, что мы ждем еще более внимательного отношения к потребителю. В первую очередь в плане цены. Мы никого «через колено» ломать, конечно, не будем, но рычаги воздействия у нас есть. Наше социальное партнерство надо укреплять в интересах жителей края», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

В связи с этим краевой минсельхоз прорабатывает возможность создания логистического центра со своими холодильными мощностями. Эта идея может быть реализована в рамках проекта «АгроХаб». Речь идет о создании крупного оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции. Кроме того, прозвучало предложение о долгосрочной аренде складских помещений у местных предпринимателей при поддержке края.

Врио губернатора также отметил, что в регионе необходимо создать условия для того, чтобы рыба в рамках социального проекта продавалась круглый год.

Матрена Ефимова