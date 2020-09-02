Врио Хабаровского края объявил кадровый призыв

Во время «прямой линии» с Михаилом Дегтяревым был задан вопрос – «где взять управленческие кадры?». Вот что ответил врио губернатора Хабаровского края.

«В Хабаровске. И вы знаете, что я объявил так называемый дегтяревский призыв, когда хабаровчан, которые сделали государственную карьеру на разных этажах, начиная с других регионов и заканчивая Москвой, я пригласил сюда на работу. И многие приехали, вижу в экране вот все правительство. Радует, что министром здравоохранения, пока временно, и зампредом по социальным вопросам является Евгений Никонов, хабаровчанин, доктор медицинских наук, который здесь вырос, работал и сделал блестящую карьеру.

Андрея Чекулаева сегодня назначил пока исполняющим обязанности министра строительства. Он хабаровчанин, имеет опыт работы на стройке здесь, в Хабаровске, на Сахалине, в Москве, он компетенции свои постоянно повышал и вернулся в родную гавань. Из местных кадров, вы знаете, Марию Юрьевну Авилову, мы разглядели, она работала замминстра экономики Хабаровского края, на ней фактически держалось все программирование бюджетное и работа с нацпроектами. Это огромные деньги, которые сюда, в край, приходили, приходят и будут приходить по решению Президента РФ.

Мария Юрьевна теперь первый заместитель председателя правительства края, ответственная за экономический блок. На подходе у нас и другие начальники, в других министерствах. Сразу хочу сказать, что на транспорт я поставлю не местного чиновника. Почему – объясняю.

Ну, вы знаете, прежний и.о. министра транспорта, которого я критиковал, сейчас под домашним арестом. Вот какого ни возьми местного чиновника, связанного или с дорожным строительством, или с транспортом, – прилаживаю его, пытаюсь и так приладить, и так, и везде вижу последствия – с кем-то учился, с кем-то имел дело, какие-то пятна в биографии.

Не хочу никого обижать, но я вижу в этом риски, что закончится очередным домашним арестом и ущербом для бюджета. Я к этому не готов. Я считаю, что здесь нужно наводить порядок – в дорожной отрасли и в транспортном комплексе. Чем и буду заниматься. И плюс взаимоотношение с федеральной властью. Государственное управление – это когда в ущерб своим каким-то узко цеховым, партийным интересам мы все работаем для людей в одной команде. Мне без разницы, какой партбилет у глав администраций и мэров, я с ними со всеми буду работать».