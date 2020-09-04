В Хабаровске сотрудница микрофинансовой организации расстроила грабителя

Житель Хабаровска трудился в кредитном учреждении, а в свободное время подрабатывал таксистом. Но денег явно не хватало. Тогда 31-летний молодой человек взял газовый пистолет и пошел грабить микрофинансовые организации.





Одну из таких контор он «грабанул» в Железнодорожном районе. «Выручка» составила аж шесть тысяч рублей! Поняв, что фортуна повернулась к нему лицом, хабаровчанин повторил разбой, только уже в Краснофлотском районе.





Он начал угрожать сотруднице «стволом», требуя деньги. Но девушка отказалась выдавать финансы. Грабитель сильно расстроился и ушел восвояси. Его чувства можно понять – преступная карьера только началась, а тут баба «продинамила». Нашла, в общем, коса на камень. Однако на этом его беды не кончились.





Сотрудница микрофинансовой организации после ухода разбойника выбежала на улицу и стала звать прохожих на помощь. Неравнодушные граждане скрутили налетчика и передали в заботливые руки полиции. Теперь грабителю грозит до 10 лет лишения свободы. Фигурант водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.



