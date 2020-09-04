В Хабаровске поговорят об обогащении

В Хабаровске 8 сентября начнется VIII Международная научная конференция «Проблемы комплексного освоения георесурсов». Она продлится два дня и соберет на дискуссионной площадке более ста участников. В конференции примут участие не только эксперты промышленных компаний и научных организаций России, но и зарубежные геологи. Ученые из Китая, Турции, Германии, Венгрии и Австралии будут участвовать в обсуждениях по видеосвязи.





«Ученые и промышленники обсудят актуальные проблемы, связанные с добычей и переработкой минерального сырья, в том числе в сложных горно-геологических и природно-климатических условиях, характерных для Дальнего Востока, - рассказали организаторы конференции. - Обменяются опытом в области геотехнологий, обогащения, геомеханики, геоэкологии и по другим направлениям горного дела. Оценят ресурсный потенциал восточных регионов России, в экономике которых развитие минерально-сырьевой базы играет важнейшую роль».





Конференция пройдет в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края. Начало в 10:00. Организаторами мероприятия выступят Министерство природных ресурсов Хабаровского края совместно с Институтом горного дела Дальневосточного отделения РАН, сообщает портал Твой Дальний Восток.



