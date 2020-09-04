Дегтярев: Мне интересно, чем занимаются депутаты?

В ходе «прямой линии» с врио Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поступила информация из Чегдомына. В доме на улице Центральной, на четвертом этаже проживает женщина-инвалид. Ходить она не может, никаких специальных устройств для инвалидов в доме нет. Это возмутило Дегтярева.

«Это как так? Какое равнодушие у чиновников, это возмутительно просто. Если человек не может передвигаться, значит обменяйте ей квартиру, возьмите и предложите. Если человек не очень в этом разбирается, возьмите нотариуса, подготовьте другое помещение на первом этаже, поближе к социальным службам.

Алексей Михалыч (глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов – прим.ред.), ну страшно! Я, кстати, могу сказать, что вы порадовали меня чем: во время визита к вам ко мне подошла с улицы Ростовской жительница, крыша у нее текла. Все сделал Маслов. Молодец, прислушался к чаяниям граждан, мне фотографию прислал, отчитался. Вот так главы должны работать. А вот то, что мы видим, просто возмутительно. Слов нет. И ведь мимо этой женщины ходит кто-то наверняка из местных начальников, глава там, зам, депутат местный ходит…

Вот депутаты меня интересуют, они чем занимаются? Они все ходят стройки обсуждают, которые им не нравятся, вступают в споры с предпринимателями. В агентстве социальных инициатив рассказывают, предприниматели жалуются: каждый третий из них сталкивался с коррупцией депутатов. Можете себе представить? Я понимаю, что сталкивались с коррупцией чиновников, на Роспотребнадзор жалуются, на налоговую. Но депутаты-то при чем? Вот чем они должны заниматься. Беспредел. Вы б посмотрели, кто там избран депутатом…»