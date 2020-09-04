Министр спорта РФ пообещал помочь Хабаровску с бассейном

Врио губернатора региона Михаил Дегтярев встретился с министром спорта России Олегом Матыциным и попросил у него содействия в строительстве большого крытого бассейна на базе Дальневосточной академии физкультуры.

Это было одно из немногих мероприятий, когда все прошло не по протоколу. Два высших чиновника - врио губернатора и министр спорта - начали утро вторника со своих персональных рабочих задач. Пока Дегтярев поздравлял учителей и школьников с новым учебным годом - это обязательная губернаторская работа, делал селфи - это уже вольная программа, Олег Матыцин приехал в Академию физкультуры, сфотографировался у входа и отправился смотреть вуз.

Специально для министра воспитанники - начинающие борцы и гимнастки - приготовили короткую программу. Минимум официоза, дети приветствовали министра на ковре. Сначала - выступление борцов, спустя минут десять на смену мальчикам-подросткам вышли девочки-гимнастки.

Группы вели три тренера – титулованные мастера спорта. Позже на сцене Олег Матыцин вручил им удостоверения, тренеры будут представителями национального проекта «Спорт – норма жизни» в Хабаровске.

Еще была экскурсия по академии, приготовленная специально для министра. И лишь когда два руководителя - Дегтярев и Матыцин - выполнили положенное по долгу службы, чиновники сели за стол переговоров.

Правда, переговорами это назвать сложно. Михаил Дегтярев активно сотрудничал с Матыциным в Москве, врио губернатора возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре и спорту. И сейчас Дегтярев входит в состав президентского совета по развитию спорта. В общем, получился разговор двух коллег.

«Мы готовы головой, руками и ногами доказывать, что спорт в крае развивается, благодарим правительство за поддержку», - сказал в разговоре с Матыциным Дегтярев. А еще было: «Кубок Гагарина обязательно побывает в Хабаровске» - это уже про хоккей и про клуб «Амур». Клуб мог покинуть КХЛ, не было денег. Теперь же, по словам Дегтярева, деньги нашлись, ведется предметный разговор со спонсорами, «Амур» сохранил место в лиге.

«Не было спонсоров несколько лет», - посетовал врио губернатора. «Три года без спонсоров, да, верно», - поддержал Дегтярева Андрей Базилевский, он в должности зампреда краевого правительства курирует спорт в том числе.

«А еще у нас крупнейшая в мире арена для хоккея с мячом и сильнейшая команда», - поделился краевой гордостью Михаил Дегтярев. И спустя несколько минут добавил: «Нам бы еще бассейн 50-метровый, в Хабаровске нет «большой воды».

Бассейн, кстати, нужен Дальневосточной академии физкультуры и спорта, сейчас вуз арендует «дорожки». И если стройка будет, то будет она на базе академии, в районе улицы Подгаева, где возводится федеральный центр для подготовки сборных России. Предварительная стоимость крытого бассейна - около миллиарда рублей. Матыцин замысел Дегтярева одобрил и обещал поддержать.

«Конечно, такой бассейн очень нужен региону. В наших планах есть этот проект, уверен, что в ближайшем будущем совместно мы его реализуем», - подчеркнул Олег Матыцин.

Был во время встречи короткий по времени, но важный «протокол». Михаил Дегтярев и министр спорта Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и федеральным министерством. Речь идет о взаимодействии в области подготовки кадров, строительстве спортивной инфраструктуры.

Уже после встречи, во время совместного интервью, Дегтярев еще раз сказал о том, что строительство бассейна крайне важно для хабаровского спорта. И не менее важное - завершение стройки Дворца самбо в краевом центре. Комплекс станет подарком краю на день рождения, Михаил Дегтярев пообещал, что Дворец будет открыт в октябре этого года, в 20-х числах.

«Дворец спорта «Самбо» подрядчик обещает сдать в этом году. Я поставил задачу сделать это ко дню рождения Хабаровского края в октябре. Пока все графики соблюдаются. Проблема с этим дворцом возникла, когда подрядчик внес изменения в проект: поменял некоторые материалы, изменил несколько конструкций», - сообщил врио губернатора.

Что касается «замерзших» объектов спорта, а главный долгострой - региональный центр развития спорта, что находится в Комсомольске-на-Амуре, ими займётся Генпрокуратура. И случится это уже в четверг.

Александр Кедров