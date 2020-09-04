Просторы Хабаровского края будут «бороздить» новенькие вездеходы

Хабаровскому управлению лесами передали 10 вездеходов, обладающих впечатляющими характеристиками. Машины повышенной проходимости способны передвигаться по пересеченной местности. Они оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС, сообщает портал Твой Дальний Восток.





«С помощью вездеходов планируется доставлять пожарных и их оборудование к местам тушения огня, - рассказали в краевом управлении лесами. - Часто возгорания расположены в труднодоступных местах, куда можно добраться только на таких машинах. Внутри вездеходов есть отопители, поэтому их можно задействовать и зимой по глубокому снегу для перевозки грузов и подготовки к новому пожароопасному сезону. Спутниковая связь поможет не потеряться на местности и точнее находить нужные точки маршрута».





Вездеходы были переданы Хабаровскому краю в рамках национального проекта «Экология». В 2019 году на федеральные деньги регион приобрел сразу 48 единиц спецавтотранспорта (по программе развития лесного хозяйства и также благодаря нацпроекту «Экология»). Летом этого года парк техники пополнился 28 УАЗами, двумя бульдозерами и пятью колесными тракторами. До конца года планируется приобрести два гусеничных трактора, пять автобусов и три полуприцепа.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края



