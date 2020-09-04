Бесплатное горячее питание будет во всех школах без исключения — Дегтярев

Федеральный центр не выделил региону финансирование на питание для школьников младших, но это не стало проблемой. Деньги по решению врио губернатора выделены из бюджета края.

Во время «прямой линии» врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что все школы Хабаровского края будут обеспечены бесплатным горячим питанием, несмотря на отсутствие федеральной поддержки.

Деньги — 80 млн рублей — не пришли из бюджета России из-за неготовности комбинатов питания и столовых. Врио губернатора заверил, что проблемы с завтраками и обедами регион способен решить самостоятельно и в короткие сроки.

«Мы в ручном режиме все это дело отрегулировали в течении августа, и все школы будут обеспечивать младшеклассников горячим питанием. Ну а я со своей стороны был вынужден из краевого бюджета выделить 80 млн рублей выделить на эти цели. Но мы взяли на себя обязательство перед министерством просвещения — в ближайший год все столовые и комбинаты питания полностью переоборудуем», — заявил Михаил Дегтярев во время «прямой линии»

Питание в краевых школах Дегтярев взял под личный контроль и пообещал, что получать бесплатные завтраки и обеды будут и те школьники 1-4 классов, которые учатся дома.

Ранее, для того, чтобы обеспечить всех учеников младших классов одинаковым и полноценным горячим питанием краевой и федеральный бюджеты выделили 400 млн рублей.