В Хабаровске миром закончился один из самых ожесточенных конфликтов

На улице Комсомольской уже давно ведется строительство элитного жилого комплекса «Культура». Перед тем как начать возведение комплекса, застройщик ООО «Рациополис» снес стоящие здесь старые разваливающиеся дома, предварительно расселив жильцов. Однако несколько жителей дома по адресу ул. Комсомольская, 53б посчитали компенсацию маленькой и отказались съезжать, если ее не увеличат.





Застройщик посчитал это шантажом. Однако урезал проект (на 40 квартир) и стал строить «Культуру» почти впритык к жилищу упорных граждан. Это выглядело довольно сюрреалистично – современное высотное здание, а снизу с ним стенка о стенку трется халупа (никаким другим словом этот полуразвалившийся дом, которому более ста лет, не назовешь).





Начались взаимные обвинения. Застройщик заявлял, что аппетиты «блокадников» с каждым днем растут, что они хотят за две квартиры семьдесят миллионов рублей. Одна семья планировала купить на эти деньги три квартиры в центре Хабаровска, другая – квартиру в Сочи.





«Блокадники», в свою очередь, обвиняли застройщика в «выживании» со своей законной территории: тот, дескать, специально на наш дом то арматуру бросит, то ветошь подожженную, то земляные работы проводит под боком у дома, отчего у того пошли трещины по стенам и т.д. Свое упорство жильцы дома на ул. Комсомольской 53б аргументировали тем, что они борются не столько за «квадраты», сколько за землю, которая оформлена у них в собственность и которая не может стоить так дешево, как предлагает за нее застройщик (опять же, по их словам).





Последний раз представитель компании «Рациополис» предложил упрямым жильцам 17 миллионов рублей за две квартиры, но те отказались. Время шло. «Культура» уже строилась на одной из последних стадий, когда «блокадникам» в прошлом году пришло уведомление от мэрии со следующим требованием: либо в течение шести месяцев они реконструируют свое жилище (находящееся к тому времени в аварийном состоянии), либо администрация изымет участок под свои нужды.





Так или иначе, после четырех лет взаимных обвинений стороны все же пришли к консенсусу. «Блокадники» съехали из своего аварийного жилья, и дом был снесен. Сумма, за которую конфликт удалось разрешить, застройщиком не озвучивается. Стоит отметить, что и без «дома Павлова» ЖК «Культура» все равно бы достроился. На освободившемся месте теперь можно построить что-то небольшое вроде парковки на несколько автомобилей.





Игорь Свинников



