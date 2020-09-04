Передвижной пункт по вакцинации от гриппа будет работать в Хабаровске

Мобильная лаборатория появится на Комсомольской площади краевого центра 5-го сентября

Вакцинация будет проходить каждые выходные. Мобильный пункт работает с 9.30 до 18 часов. Для того, чтобы сделать прививку нужно иметь с собой паспорт и медицинский полис.

По словам заместителя министра здравоохранения Хабаровского края Ирины Филимончиковой, в работе планируется задействовать автомобили скорой медицинской помощи, а также мобильные станции переливания крови.

«В этом году должна быть привита большая часть населения, порядка 60 % жителей, — уточнила собеседница. — Научно доказано, что коронавирус, который еще нас не миновал, и штаммы гриппа при сочетании друг друга усиливают. Между тем, напомню, что в целом смертность от гриппа выше, чем от коронавируса, он не менее контагеозный, то есть заразный», — сказала Филимончикова.



Мобильный пункт по вакцинации на Комсомольской площади будет работать по выходным до конца сентября.

Вакцинация в мобильных пунктах уже началась в Комсомольске-на-Амуре. Медики городской больницы №7 прививают население с 11:00 до 17:00 на территории у ЦУМа на проспекте Мира. Дальнейший точный график пока не определен.

Кроме вакцинации от гриппа хабаровчане в эту субботу, 5 сентября, на Комсомольской площади смогут сделать флюорографию и сдать кровь по программе донорства.

В этом году Хабаровский край заказал 785 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослого и детского населения. 70% от заявленного объёма уже поступило в регион.