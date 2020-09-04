В Хабаровском крае сняли ограничения, введенные из-за пандемии

С 4-го сентября на территории Хабаровского края отменены ограничения, установленные ранее в связи с распространением COVID-19. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Михаил Дегтярев.

По информации пресс-службы краевого правительства разрешено проведение массовых культурных и спортивных событий. При этом, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать в общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метра. К примеру, завтра, 5 сентября, состоится футбольный матч между командами «СКА-Хабаровск» – «Торпедо» (Москва). Рассадка зрителей будет производиться в соответствии с нормами социального дистанцирования.

Кроме того, краевой физкультурно-оздоровительный комплекс на Ореховой сопке с 5 сентября начинает работу в полную меру. Без предварительной записи можно посещать тренажерный зал и бассейн. В арене «Ерофей» возобновились сеансы массового катания. 5 и 6 сентября в 18.00 организаторы приглашают вех желающих.

Также напоминаем, что для жителей края старше 65 лет отменен режим самоизоляции. Однако им, как и всем остальным, рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте.

Предприятиям и организациям необходимо и впредь проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе в здание возможность обработки рук антисептиками.

С сегодняшнего дня в крае отменяются ограничительные мероприятия. Это решение принято, чтобы жители края могли постепенно вернуться к привычному образу жизни. Работать, гулять в парках, заниматься спортом. Я прошу вас беречь себя и своих близких, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, — отметил Михаил Дегтярев.

Соблюдение мер профилактики позволят не допустить новых случаев заболевания, причём не только новой коронавирусной инфекцией, но и сезонными ОРВИ и гриппом.