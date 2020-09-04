Двухочковый коллектор спасет Хабаровск от подземной реки

Коллектор установят на улице Шелеста, а уровень дорожного полотна поднимут на 72 сантиметра.

Водителям тревожиться не стоит: подъем будет плавным и непродолжительным. Как рассказал Александр Курдюков, директор компании-подрядчика, ведущей работы на реконструируемой трассе, чтобы разместить под ней двухочковый коллектор, дорожное полотно придется приподнять по отношению к прежнему уровню на 72 сантиметра.

По огромным бетонным трубам побежит подземная речка, которая до этого регулярно подтапливала улицу Шелеста. Сюда же отовсюду (из местного частного сектора, с улицы Воронежской и и.д.) регулярно стекались дождевые потоки.

Теперь этому будет положен конец. Реку закуют в бетон и пустят по новому руслу, а остальную воду направят в новый ливневой коллектор через систему ливнеприемников. Ливневку, которой тут никогда раньше попросту не было, на Шелеста уже проложили. Также он отметил, что пока дорожники занимались свои делом, МУПы «Хабаровские теплосети» и «Водоканал» сделали свое – отремонтировали водоводы и трубопроводы, чтобы потом не возникало необходимости вести раскопки на свежеотремонтированной трассе.

По словам Курдюкова, дело движется по всем фронтам. На сегодняшний день рабочие успели установить вдоль трассы 115 опор под новые светодиодные фонари: осталось только навесить на них светильники и пустить ток. Уже заложены пешеходные тротуары по обеим сторонам улицы. В ближайшее время дорожные строители займутся обустройством двух остановочных карманов. Они будут расположены на привычных для горожан местах, но станут шире и обзаведутся новыми павильонами.

«Несмотря на дождливое лето, все работы идут в графике. То, что вынуждены пропускать из-за ливней, быстро наверстываем. Ежедневно на объекте трудятся полсотни рабочих и около двух десятков единиц техники. Когда возникает необходимость, в ночь выходят дополнительные бригады – чтобы сделать больший объем плана. Перекрытие трассы для проведения работ происходит только в ночное время – когда не ходит общественный транспорт. Около полуночи движение прекращается, а на рассвете проезд открывается вновь», — рассказал Александр Курдюков.

Как отметил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстигнеев, улица Шелеста будет отремонтирована также капитально, как 2019-м – Выборгская. Дорога протяженностью в 1,6 километра расширится до 15 метров и станет четырехполосной.

«Из-за работ у автомобилистов, конечно, возникают трудности в передвижении здесь, но, все же, трасса полностью не блокируется и остается проезжей. Мы приносим извинения за неудобства, которые причиняем горожанам. Надеемся на понимание со стороны водителей, просим их строить маршруты своих поездок так, чтобы не создавать заторов», — сказал Роман Евстигнеев.

Напомним, что преображение улицы Шелеста обойдется в 207 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). По словам Евстигнеева, после реконструкции, которая должна завершиться в октябре 2020-го, ее пропускная способность возрастет вдвое.

К моменту сдачи объекта будет проведен и полный комплекс благоустроительных работ. Вместо вырубленных здесь двух сотен старовозрастных деревьев, попавших в границы работ, высадят столько же новых. Заметим, что в текущем году в рамках нацпроекта БКАД в краевой столице будут отремонтированы 47 участков автотрасс.