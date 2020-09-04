В Хабаровском крае — 93 смерти от коронавируса

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки выявлено 60 новых случаев заболевания

За сутки от заболевания избавились 62 человека, всего с начала пандемии выздоровели 8 тыс 229 жителей края. Общее число переболевших — 10 тыс 369 человек, 93 пациента скончались.

Напомним, в Хабаровском крае сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Соответствующее постановление подписал врио главы региона Михаил Дегтярев.

По информации пресс-службы краевого правительства разрешено проведение массовых культурных и спортивных событий. При этом, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать в общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метра. К примеру, завтра, 5 сентября, состоится футбольный матч между командами «СКА-Хабаровск» – «Торпедо» (Москва). Рассадка зрителей будет производиться в соответствии с нормами социального дистанцирования.

Кроме того, краевой физкультурно-оздоровительный комплекс на Ореховой сопке с 5 сентября начинает работу в полную меру. Без предварительной записи можно посещать тренажерный зал и бассейн. В арене «Ерофей» возобновились сеансы массового катания. 5 и 6 сентября в 18.00 организаторы приглашают вех желающих.

Также напоминаем, что для жителей края старше 65 лет отменен режим самоизоляции.