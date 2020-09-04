Узелок завяжется: редкое заболевание скота выявлено в Хабаровске

Узелковым дерматитом заболели коровы в Железнодорожном районе краевого центра, сообщает пресс-служба мэрии.

Заразный узелковый дерматит выявлен на Дальнем Востоке впервые. Ветеринары обнаружили троих животных (двух взрослых коров и теленка) на одном из подворий в Железнодорожном районе краевой столицы. Сейчас больные буренки изолированы от внешнего мира и уже проходят лечение. Коровник, в котором они содержатся, обеззаражен, за состоянием болезных наблюдают местные «айболиты».

Как рассказала начальник отдела управления ветеринарии правительства Хабаровского края Марина Данилова, хозяйство хабаровчанина ветеринары посетили по вызову владельца животных, который заметил на коже своих питомцев странные многочисленные бугры. Мордочки у коров и теленка были отекшими, из глаз и из носов текло. Анализы, взятые у них, показали, что все три особи больны заразным узелковым дерматитом.

«На Дальнем Востоке это заболевание крупного рогатого скота выявлено впервые. В других регионах страны его вспышки были отмечены на территориях, граничащих с Китаем (там его очаги обнаружились в одной из приграничных провинций): в Казахстане, на Алтае, в Сибири. За рубежом ветеринары фиксировали узелковый дерматит в Сирии, Непале и Бангладеш. Самым действенным способом остановить распространение болезни является вакцинация», — сообщила Данилова.

По словам Марины Даниловой, заболевание людям не передается и для человека не опасно. Оно излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет (если только его хозяева не решат иначе – тогда животное убивают бескровным способом, а тушу уничтожают). Возбудитель переносится кровососущими насекомыми – комарами, оводами, слепнями, мошкой и мокрецом.

Получив инфекцию через их укусы, коровы могут дальше распространять ее среди поголовья воздушно-капельным путем, через продукты жизнедеятельности, пораженные кожные покровы, выделения, шерсть, слюну, молоко и сперму, то есть путем прямых и непрямых контактов. Заразными становятся и стойла, в которых они содержатся – их необходимо дезинфицировать.

Инфицированных животных лишают свободного выпаса, изолируют и лечат. Молоко от больных телок уничтожается. Продукт, полученный от буренок, находящихся в этом же хозяйстве, но не имеющих клинических признаков заболевания, можно использовать после кипячения или пастеризации. Остановить распространение заразного узелкового дерматита поможет вакцинация коровьего стада. Препарат уже заказан и прибудет в краевую столицу в эти выходные.

Со следующей недели ветеринары пойдут по дворам и бесплатно сделают спасительные уколы всем быкам телкам. Им предстоит привить 350 коров в городе Хабаровска и 2600 «голов» — в ряде населенных пунктов Хабаровского района, так как именно на эти территории распространяется угрожающая зона.

Чтобы предупредить распространение заразы, хозяевам крупного рогатого скота нужно будет обработать коровники, хлевы и стойла хлорсодержащим раствором и провести в них дезинсекцию. Самих коров скотовладельцам ветеринары рекомендуют постоянно опрыскивать репеллентами, чтобы избежать заражения через укусы насекомых, особенно во время сезона свободного выпаса на летних пастбищах.