Под Комсомольском ушла под воду автодорога

Ситуация с паводком в регионе сложная, подчеркивают в правительстве края

К местам ЧП, где начались паводки, в Хабаровском крае добавился поселок Гайтер в Комсомольском районе. Накануне там подтопило местную автодорогу. Вода сейчас разливается не только из рек и озер, но приходит из глубины земли. После дождей почва сильно переувлажнилась, поэтому на поверхность выходят и грунтовые воды.

Как сообщили в комитете гражданской защиты правительства края, кроме Гайтера сложная паводковая обстановка по-прежнему сохраняется на левобережье Амура напротив Хабаровска, в поселках Хабаровского, Вяземского и Нанайского районов. Так, на островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский подтопило еще 150 дач, а всего водой уже залило 812 садовых участков.

Активно подтапливает село Корсаково-2, где в воде стоят 11 приусадебных участков (+3 за сутки) и 113 дач (+ 13 за сутки). В Корсаково-2 дежурит группа спасателей МЧС России с техникой и плавсредствами. Еще 2 контрольные группы МЧС работают на островах левого берега Амура у Хабаровска.

На утро 4 сентября уровень воды у Хабаровска поднялся на 7 см – до отметки 481 см, что на 31 см выше границы неблагоприятных явлений. Критический уровень у города составляет 600 см. По прогнозам синоптиков, до этой черты вода не дойдет. Однако власти заранее предусмотрели меры на случай негативного сценария. В городе определены места для развертывания нососных групп, спланирована защита набережной и возможная отсыпка прохода в затон в район улицы Пионерской, как это было при прошлогоднем паводке. По Комсомольску-на-Амуре прогнозы еще более оптимистичные, однако и там власти заранее предусмотрели противопаводковые мероприятия, в частности будет укреплена Мылкинская дамба.

Напомним, что накануне из-за угрозы паводков в Хабаровском крае был введен режим повышенной готовности. За ситуацией следят в правительстве края, МЧС и также в каждом из муниципалитетов, где отмечаются подтопления.



