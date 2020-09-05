Врио губернатора Хабаровского края на три дня уехал в районы

Михаил Дегтярев начал рабочую поездку по Комсомольскому, Солнечному, Амурскому и Нанайскому районам. Первым населенным пунктом, который посетит врио губернатора Хабаровского края, станет село Бельго. Дегтярев посетит местный дом культуры, ФАП, отделение почты, общеобразовательную школу.

Следующим в списке рабочей поездки станет Солнечный район. Там врио проверит работу центральной районной больницы и ряда других социальных учреждений. В Амурском и Нанайском районах Михаил Дегтярев намерен посетить социальные и спортивные объекты. Также чиновник проинспектирует строительство школы в селе Найхин. Образовательное учреждение рассчитано на триста мест.

По всему маршруту поездки врио губернатора оценит состояние краевых и местных дорог, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.