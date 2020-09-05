Хабаровчане могут спасти по три жизни

С утра на Комсомольской площади краевого центра приступили к работе мобильные медицинские пункты. Там можно пройти флюорографическое исследование, сделать прививку от гриппа и сдать кровь, сообщает портал Твой Дальний Восток.

«В этот теплый субботний день мы приглашаем всех желающих поучаствовать в донорском субботнике, - сказала главный врач станции переливания крови Оксана Кожемяко. - Донорство – это отличный способ помочь нуждающимся людям без ущерба для своего здоровья. Одна сдача крови – это три спасенные жизни».

Все желающие пройти исследование и стать донором должны иметь при себе паспорт и медицинский полис. Сегодня работать мобильные медточки будут до 18.00. Кто не успел, может не расстраиваться – пункты продолжат свою работу по выходным до конца сентября.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края