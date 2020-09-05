В Хабаровском крае наградят «антиковидных» волонтеров

Хабаровский край 25 марта присоединился к Всероссийской акции «#МыВместе». Неравнодушные граждане заботились о пожилых людях, а также о тех, кто находился в группе риска по хроническим заболеваниям. Более семисот волонтеров помогали им с покупкой продуктов, лекарств, оплатой счетов за коммунальные услуги. Всего помощь получило более 3700 жителей региона.

Добровольцы соблюдали очень строгие предписания касаемо антиковидных мероприятий. Посещение магазина – смена масок и перчаток, обработка рук антисептиком. Посещение самоизолированного гражданина — смена масок и перчаток, обработка рук антисептиком. В квартиры заявителей нельзя было заходить, ничего из их рук принимать было нельзя, нельзя было приближаться к самоизолированным ближе чем на полтора метра (кроме как для передачи продуктов, денег и чеков).

Использованные маски и перчатки упаковывались в специальный пакет и отвозились в штаб ОНФ. Там их должным образом утилизировали. Мобильные телефоны, часы, планшеты и прочие гаджеты каждый час протирали дезинфицирующим средством.

От различных мошенников, решивших подзаработать на имени акции #МыВместе, защищала форма отчетности. После заполнения анкеты каждому волонтеру выдавался уникальный регистрационный номер. Он сообщался заявителю. И волонтер был обязан назвать данный «пароль», если у заявителя возникали какие-либо сомнения.

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что неравнодушным гражданам, которые присоединились к акции «#МыВместе», будут вручены награды. Если не будет возможности вручить награды от имени Президента РФ, вручат краевые, сказал Дегтярев.