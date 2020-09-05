Хабаровчане помогли сахалинцам создать реконструкторский бой

В окрестностях села Рощино (Смирныховский район Сахалинской области) энтузиасты организовали масштабную реконструкцию боев Красной армии против японских милитаристов. Место было выбрано как нельзя лучше – здесь до сих пор сохранились японские оборонительные укрепления.

11 августа 1945 года передовые подразделения советской Красной армии начали Южно-Сахалинскую операцию, перейдя государственную границу между Японией и СССР на острове Сахалин. На пути воинов стоял полицейский пост Хандаса с мощными фортификационными сооружениями: рвом, эскарпом, валом и огневыми точками. Потребовалось два дня упорных боев, чтобы застава пала. Таким образом был взят первый рубеж обороны Квантунской армии.

В реконструкции приняли участие около семидесяти человек. Среди них были поисковики-добровольцы, профессиональные реконструкторы и просто те, кому небезразлична история страны и освобождения Сахалина.

Организаторы (ими выступили представители «Поискового движения России») тщательно готовились к данному событию. Еще в начале года начались работы по написанию сценария, поиску и покупке оборудования, оружия, формы, припасов. К работе привлекли единомышленников из Хабаровска и Владивостока (где опыт организации реконструкции гораздо больше). Как признался руководитель сахалинских поисковиков Артем Бандура, тяжелее всего пришлось с формой и оружием.

«Все вооружение 30-40 годов прошлого века, не исключено, что оно даже участвовало в боях, - рассказал Бандура. - Обмундирование, амуниция японских и советских войск полностью соответствуют историческим реалиям. Мы как могли воссоздали фортификации – насыпали вал, протянули колючку, восстановили ров и дзот. Бетонные доты также используем те самые, сохранившиеся со времен боев».

Реконструкция шла по всем канонам. Разделили ребят на «наших» и «не наших». Вручили каждой из сторон аутентичную форму и оружие. И начался бой… Конечно, хоть оружие и охолощенное, очевидцы признают: все стреляло и взрывалось как настоящее. И трехлинейки, и ППШ, и чешский пулемет ZB, который использовался японцами, – атмосфера оказалась весьма «боевой».

«У меня оба деда участвовали в Великой Отечественной, и для меня очень важно прочувствовать часть того, что ощущали они, - рассказал Вадим Агапов, доцент-историк из Владивостока. - Я отдаю так долг. Я узнал, что у одного моего деда была винтовка Мосина, и я себе тоже ее приобрел. Для меня это честь – прикоснуться к оружию, которое прошло, в том числе, через их руки. Что касается исторической достоверности того, что здесь происходит. У нас достаточно точно воспроизведена форма, оружие все «настоящее» – это охолощенные образцы с военных складов, какие-то вещи выкопанные. Но надо понимать, что реконструкция – это не воспроизведение один в один, а передача духа. Здесь, думаю, это получилось».

Организаторы намерены не останавливаться на достигнутом, а проводить реконструкции каждый год. Причем не только в Смирныховском районе, но и в других местах, где проходила Южно-Сахалинская наступательная операция.

Артем Пукрик