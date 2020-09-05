В Хабаровском крае родители могут пожаловаться на плохое питание школьников

Общероссийской народный фронт с 1 сентября запустил горячую линию «Школьный завтрак». По любому вопросу, связанному с обеспечением питания учащихся младших классов, можно обратиться по единому бесплатному номеру 8-800-200-34-11.

«Мы запускаем проект совместно с Минпросвещения, - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. - Нам нужна объективная картина по ситуации с питанием школьников в регионах, поэтому для нас очень важно наладить обратную связь с родителями, местными общественниками. Собранная информация позволит провести мониторинг реального положения дел в школьных столовых и подготовить рекомендации для улучшения организации школьного питания.

Поэтому я прошу всех неравнодушных людей, родителей, граждан обращаться на нашу горячую линию и оставлять свои сигналы с претензиями как по качеству питания, тому как организовано питание, хватает ли детям времени поесть и любые другие вопросы и жалобы, которые беспокоят детей и родителей».

Полученные от граждан сигналы будут передаваться в Роспотребнадзор, министерство просвещения, а в самых вопиющих случаях – в прокуратуру. Также «фронтовики» подготовят доклад лидеру ОНФ Владимиру Путину о результатах общественного мониторинга поручения президента, сообщает портал Твой Дальний Восток.

По поручению президента РФ все младшеклассники должны быть обеспечены горячим питанием. Более пятидесяти тысяч обращений получили по данной теме активисты ОНФ в 2018-2019 годах.