В Хабаровске путают дату окончания Второй мировой войны

Речь о 75-летии победы в войне над Японией. Чтобы не ошибаться и не путаться в датах, еще в конце апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе празднования окончания Второй мировой войны в России со 2 сентября на 3 сентября. То есть теперь День победы над Японией будет отмечаться как День окончания Второй мировой войны.

Начиная с 1945 года, с молниеносного разгрома войск Японии на Дальнем Востоке, день 3 сентября во всех календарях советских людей, согласно указу Верховного главнокомандующего, был Днем победы над Японией. Этот день в нашей стране отмечался не так широко, как праздник победы в Великой Отечественной войне. Но помнили и знали.

Но, видимо, крепко подзабыли некоторые даты и цифры в Хабаровске за три десятилетия. Вот и появился на Дальневосточном государственном университете путей сообщения информационный постер с указанием, что 2 сентября – День окончания Второй мировой войны. В администрации города Хабаровска считают иначе: посмотрите на размещенный на улице им. Лейтенанта Орлова информационный стенд с датой. И все-таки очень интересно, какая из двух дат правильная? Хочется услышать мнение маститых историков.

Эдуард Попов

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