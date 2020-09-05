В Хабаровске создают народную интерактивную карту доступной среды для маломобильных граждан

А часто ли мы обращаем внимание, что рядом с нами живут иные люди? Если для здорового гражданина перемахнуть три скособоченные ступеньки – раз плюнуть, то для инвалида-колясочника это целое мучение, если вообще возможно. О доступности среды говорят долго, все кивают головой, а когда дело доходит до реальности, вдруг неожиданно появляются всевозможные препоны – от жалоб, что здание историческое, до самого банального отсутствия денег.

Сегодня инвалиды социально активны, порой даже более активны, чем здоровые люди. Они пытаются зарабатывать деньги, и часто это получается. А где их тратить, если элементарно колясочнику не попасть в магазин или кафе? Что касается ночных клубов, так это вообще из области фантастики, хотя молодые люди всегда и везде оставались людьми.

Вот и появилась идея создать в Интернете интерактивную карту, где были бы помечены места, доступные для маломобильных граждан, и места, куда инвалидам вход заказан.

В свете вышесказанного Хабаровск присоединился к Всероссийскому квесту «Доступный город». Организатором акции выступили Общероссийский народный фронт, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, компания «Яндекс.Карты», Общероссийское объединение пассажиров, Ассоциация молодежных и детских объединений «Инклюзивная страна» и инклюзивная платформа «Крылья возможностей» Федерального агентства по делам молодежи.

Участники акции с ограниченными возможностями посетили популярные заведения города Хабаровска. Организаторы проекта предлагали участникам оценить объекты городской инфраструктуры по четырем критериям доступности, а полученные данные внести в приложение «Яндекс.Карты».

Квест получился по-настоящему вкусным. Участники «дегустировали» не только доступность предприятий общепита, но и блюда, которыми их угощали хабаровские кулинары.

«Это был гастротур по Хабаровску для всех без ограничений! Наш город должен стать самым комфортным для проживания и путешествий!» – считает Татьяна Аршинова, полномочный представитель ОСИГ в Дальневосточном федеральном округе.

Между совместными завтраком и ужином для участников квеста были организованы гастрономический мастер-класс и экскурсия по городу.

«Мы посмотрели инфраструктуру центра Хабаровска. Видны системные ошибки, - считает Илья Зотов, председатель Комитета по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры ОСИГ, член Общественного совета при Министерстве транспорта России. – Иногда есть специальная кнопка для инвалидов на входе в заведение, но она не работает. Есть кнопка, но ее загораживает урна. Были случаи, когда нас хотели занести в заведение на руках. Из 60 заведений, расположенных на красной линии, мы смогли на инвалидной коляске попасть всего буквально в два заведения».

Он считает, что это не только проблема для малоподвижных горожан и гостей города. Это проблема для всех. Именно общественность должна, по мнению Ильи Зотова, контролировать доступность среды. Для этого нужно, чтобы все самые социально значимые проекты проверялись. Люди, занимающиеся строительством, порой не понимают важности доступности среды.

Стоит отметить, что в Хабаровском крае силами Хабаровской краевой организации Всероссийского общества инвалидов начали создавать аналогичную карту. Но она была расположена не на «Яндексе», а на «Гугле».

«У нас, когда хотят, все делают, - уверен Владимир Саржевский, председатель Межрегионального совета Всероссийского общества инвалидов по ДФО. – Здание, в котором мы сейчас находимся, 1901-го года постройки. Это торговый дом Плюсниных, а сегодня Дальневосточная государственная научная библиотека. Более исторического здания в Хабаровске найти невозможно. И в то же время есть пандус, ширина дверей позволяет проехать внутрь инвалидной коляске. И в дизайн вписан пандус, и главный архитектор проект подписал. Оказывается, все можно, когда захотим».

Владимир Саржевский считает, что не хватает социальной рекламы. Нужно, чтобы у каждого было понимание важности доступности городской среды. А с проблемой доступности он впервые столкнулся в 1990 году, когда при помощи кувалды он лично добивался проходимости своей инвалидной коляски.

«Главная задача проекта «Доступный город» – помочь человеку с ограниченными возможностями получать информацию обо всех популярных заведениях города, чтобы наиболее комфортно и удобно сформировать свой маршрут. Также маломобильный человек сразу видит, куда он сможет заехать на инвалидной коляске, а где у него могут возникнуть проблемы. Отслеживая все сложности на всем протяжении маршрута, который преодолевает человек с инвалидностью, он сможет самостоятельно разместить эти точки на «Яндекс.Картах», - сказала Галина Кононенко, член регионального штаба ОНФ.

В «Яндекс.Картах» ежедневно будет добавляться информация о доступности городской среды для маломобильных граждан. Делать это могут не только маломобильные граждане, но все желающие горожане, кто считает, что Хабаровск должен быть самым удобным, самым гостеприимным городом на свете. Он уже самый солнечный город в России! Осталось просто навести порядок.

Юрий Вязанкин

На «Доступную среду» в Хабаровске в прошлом году потрачено почти 9,5 миллиона рублей. В реализации программы, которая работает в краевом центре уже не первый год, задействованы 18 структурных подразделений мэрии. В прошлом году в ее рамках были дооборудованы 4 детских сада, 2 библиотеки, 11 спортивных учреждений, подростково-молодежный клуб «Авиатор» и ряд других организаций.

Проблема доступности социальных объектов непосредственно затрагивает около 20% жителей города, среди которых 33,2 тысячи инвалидов, а также 123 тысячи маломобильных граждан, в том числе пожилые люди старше 80 лет, дети до 3 лет, беременные женщины, временно нетрудоспособные хабаровчане. На данный момент полностью либо частично доступны 284 помещения из 313 муниципальных объектов - это школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, центры работы с населением.