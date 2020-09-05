Надо наградить всех волонтеров, помогавших пожилым людям — Дегтярев

Врио губернатора Михаил Дегтярев во время «прямой линии» распорядился поощрить всех добровольцев, работавших во время пандемии

Волонтеры за время самоизоляции, связанной с коронавирусом, помогли почти четырем тысячам человек. Хабаровский край с 25-го марта присоединился к акции «#МыВместе».

По информации пресс-службы правительства региона, добровольцы заботились и о пожилых людях и о тех, кто находился в группе риска по хроническим заболеваниям. Им помогали с покупкой продуктов, лекарств, оплатой счетов за коммунальные услуги, выносом мусора. Волонтеры call-центров приняли в работу более 30 тысяч звонков. Также доставлено 3108 продуктовых наборов, которые были приобретены за счет благотворителей. В регионе работали более 700-сот волонтеров.

«Даю поручение социальному блоку – всех волонтеров представить к наградам. Там, где не будет возможности вручить награды от имени Президента РФ, вручим краевые. Но людей нужно обязательно поощрить за их труд», — сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Сейчас готовятся списки тех, кого представят к наградам. Организован марафон «Хабаровский край говорит волонтерам спасибо!», в ходе которого добровольцы смогут бесплатно посетить экскурсии, литературные вечера и другие культурные события.

Большую работу за время пандемии провели и социальные работники. Они, как и волонтеры, помогали нуждающимся.

«С 25 марта мы переориентировали почти 700 социальных работников на оказание помощи людям, вынужденным находиться в самоизоляции. Они помогали с покупкой продуктов, лекарств, оплатой счетов за коммунальные услуги, выносили мусор. Всего за помощью обратилось около 4 тысяч человек. Сейчас весь задействованный ранее персонал вернулся к привычной работе», — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Кроме того, жителям края, оставшимся без средств к существованию, оказывали адресную помощь. За все время роздано около 6 тысяч продуктовых наборов, приобретенных, в том числе за счет средств краевого бюджета и благотворителей.

С 4 сентября в крае сняты ограничения, в том числе для жителей старше 65 лет. Правительство края просит всех продолжать носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Эти меры помогут не допустить новых случаев заболевания.