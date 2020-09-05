Амур у Хабаровска вырос на 8 сантиметров

В воде находятся 872 дачных участка на амурском левобережьи

По информации пресс-службы краевого правительства, в Хабаровском крае сохраняется угроза подтопления населенных пунктов. Так, по данным гидрологов, уровень Амура у Хабаровска за последние сутки поднялся на 8 см. до отметки 481 сантиметр. Непростая ситуация сложилась на левобережье напротив Хабаровска, где в зоне подтопления оказались дачные участки.

Так, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтопило еще 60 садовых участков. Всего в воде находится 872 дачных участка. На месте организована работа двух контрольных групп спасателей, которые занимаются оповещением жителей.

Также в зоне подтопления оказалось 11 приусадебных и 113 дачных участков села Корсаково-2 Хабаровского района. За минувшие сутки ситуация здесь существенно не поменялась. На месте работает группа спасателей регионального МЧС. Угроза подтопления дачных и придомовых участков также существует в Вяземском, Нанайском, Комсомольском и имени Лазо районах, где в воде оказались участки внутрипоселковых дорог.

На сегодняшний день уровень воды у Хабаровска на несколько десятков сантиметров выше границы неблагоприятных явлений. Критический уровень у города составляет 600 см. По прогнозам синоптиков, до этой черты вода не дойдет. Однако власти заранее предусмотрели меры на случай негативного сценария.

В городе определены места для развертывания нососных групп, спланирована защита набережной и возможная отсыпка прохода в затон в район улицы Пионерской, как это было при прошлогоднем паводке. По Комсомольску-на-Амуре прогнозы еще более оптимистичные, однако и там власти заранее предусмотрели противопаводковые мероприятия, в частности будет укреплена Мылкинская дамба.

Напомним, что накануне из-за угрозы паводков в Хабаровском крае был введен режим повышенной готовности. За ситуацией следят в правительстве края, МЧС, а также в каждом из муниципалитетов, где отмечаются подтопления.