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Около тысячи человек вышли на протест в Хабаровске в субботу — мэрия
Резкое снижение количества участников несанкционированных акций отмечено в краевом центре.
В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек. Требования у митингующих остаются прежними.
Напомним, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка.
Так, в период с 11 июля в крае зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, 4126 административных правонарушений, совершенных участниками «автопробегов», сообщает пресс-служба хабаровской мэрии.
Сотрудниками органов внутренних дел региона составлено 173 протокола об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрен 151 материал, были арестованы 22 человека.