Около тысячи человек вышли на протест в Хабаровске в субботу — мэрия

Резкое снижение количества участников несанкционированных акций отмечено в краевом центре.

В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек. Требования у митингующих остаются прежними.

Напомним, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка.

Так, в период с 11 июля в крае зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, 4126 административных правонарушений, совершенных участниками «автопробегов», сообщает пресс-служба хабаровской мэрии.

Сотрудниками органов внутренних дел региона составлено 173 протокола об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрен 151 материал, были арестованы 22 человека.