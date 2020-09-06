Хабаровские «лохи» разводят мошенников

Моему товарищу пришло sms-сообщение: «Мама, скинь мне денег на телефон…». Мы все, кто рядом сидел, посмеялись. Андрюха отправил ответ: «Сынок, сразу скину как пенсию получу». После пенсионной реформы это будет нескоро.

А меня поразила жена. Теща, получив звонок от мошенника о якобы совершенном внуком ДТП, тут же назвала телефон дочери. Та была обескуражена и встревожена, когда ей позвонил некий дядя. Но, как только услышала, что необходима некая сумма, чтобы замять дело, тут же включила мозг. И жулик за свой счет услышал все, что она про него думает.

Ошибся жертвой

Мошенничество по-прежнему остается самым распространенным видом преступлений. При этом большинство добросовестных граждан любой профессии могут только мечтать о той самоотдаче, о находчивости и упорстве, с которыми подходят к своему грязному ремеслу аферисты.

Как рассказал известный юрист Сергей Шведов, в фильмах жертвами мошенников, как правило, становятся злые миллиардеры, сколотившие свое состояние нечестным путем. Однако в жизни от этих преступников страдают самые простые люди, у которых вместо большого, нечестно нажитого состояния есть в лучшем случае лишь небольшие сбережения.

Однако бывают случаи, когда интернет-мошенники сами в итоге жалеют, что связались со своей жертвой, а иногда даже теряют деньги. Тамаре в «Одноклассниках» написала подруга, с которой они давно не переписывались. В своем стиле она кратко расспросила о делах, посетовала на то, что давно не общались, и перешла к делу: мол, срочно нужны полторы тысячи рублей, и надеяться ей, кроме Тамары, не на кого.

Вот только мошенник не учел, что подруга жила в доме напротив, поэтому и переписка была не нужна. Женщины, тут же встретившись, решили перед сменой пароля развлечься и заодно проучить афериста. Уже через полчаса они вдвоем сидели за ноутбуком и писали мошеннику, который выдавал себя за одну из них. Тамара выразила готовность отправить деньги и спросила, на карту какого банка совершить перевод. Потом сообщила, что с ее карты возможен межбанковский перевод на сумму не менее двух тысяч рублей, а у нее «не хватает». В подтверждение она отправила скриншот письма из банка о минимальной сумме межбанковских переводов.

Тамара предложила следующий выход из ситуации: мошенник переводит ей на карту 500 рублей, сумма доходит до нужного лимита, и она отправляет обратно 2000 рублей. И никто ничего не теряет. Женщины не видели мошенника, но и по сообщениям было прекрасно понятно, что он очень сильно раздражен ситуацией. Однако Тамара поддерживала его интерес, эмоционально расписывая, как она взволнована и огорчена тем, что из-за глупых банковских правил не может помочь старой подруге, которая столько раз ее выручала.

В итоге аферист решился, и деньги поступили на карту, указанную Тамарой. Та продолжила играть и перевела через онлайн-банк все деньги на другой свой счет, оставив на карте всего 31 рубль, сделала снимок с суммой остатка и отправила изображение преступнику, сообщив, что отправила ему деньги, просто, наверное, они пока не пришли. Кинула ссылку на сайт своего банка, на котором было указано, что переводы между счетами разных банков могут идти до пяти рабочих дней.

Когда до мошенника дошло, что над ним издеваются, деньги ему никто не отправлял и он сам стал жертвой обмана, он, перестав выдавать себя за хозяйку аккаунта, написал: «Вы же ведь сразу знали, что не отправите мне деньги. Зачем тогда весь этот спектакль мне разыгрывали? Столько времени меня просто так продержали, вам должно быть стыдно!».

В этот момент хозяйка аккаунта уже меняла пароль к своей странице, и самым последним сообщением, которое успел прочитать злоумышленник, было: «Спасибо, что потратили время, чтобы развлечь нас. Мы пойдем, купим себе за ваши деньги бутылку вина. Если пожелаете прислать деньги еще на одну, будем не против».

Что интересно, Татьяна Говоркова рассказала, что похожая ситуация случилась с ее супругом. У него взломали аккаунт и тоже выманивали у всех его друзей по пять тысяч рублей. Но те были предупреждены, что никто у них деньги не просит. И вопрос: как бороться с такими мошенниками? Муж Татьяны обратился в районное отделение полиции, а ему сказали, что на такие заявления обычно никто не реагирует. И как найти мошенников не знают.

Маленькое отвлечение на счет «не знают». У сына моего товарища забрали мобильник. Мать, по своим связям, трижды узнавала, где и у кого находится телефон. Но никто так и не почесался. Зато приятель обратился к «авторитетным» друзьям. И те влет нашли грабителей и призвали их к порядку.

А Юрий Никифоров мне рассказал, как его теща тоже «развела» мошенников. Ей предложили работу и пытались выманить информацию о ее картах, чтобы перевести «задаток» за уход за якобы умирающей бабушкой. Теща, правда, небольшую сумму смогла вытянуть - три тысячи рублей. Но поделом аферистам. Кстати, Юрий специально приходил по адресу «больной старушки». Естественно, никакой умирающей Ольги Петровны там никогда не было...

«Да, стремление мошенников пристыдить честных людей умиляет! - говорит Наталья Васильева. – Например, мне навязывали по телефону лекарства за восемь тысяч. Такая же мазь, с тем же составом в аптеке около 200 рублей! Еще стыдили и судом грозили за то, что отказываюсь и предупреждаю: никаких доставок. Сколько обвинений наслушалась в свой адрес! Получается, что люди не могут себе места в жизни найти? Очень жаль таких. Уж лучше бы в переходах пели или играли, или рисовали. А уж копать в деревне – так там руки нарасхват».

«Черная метка» в криминальной судьбе

Расскажу и свою историю. Матерого мошенника успели задержать в Хабаровске. Причем по чистой случайности. Он снял офис в самом центре города и открыл якобы туристическую фирму. Привез с собой гору красочных буклетов, которые набрал по дороге к нам в различных турфирмах Москвы. Нанял помощницу из местных, чтобы лишний раз самому не светиться, начал набирать группы. А поскольку краевое УВД и Центральный райотдел тогда находились в непосредственной близости, то в эти группы записалось немало моих коллег. Они бы наверняка остались с носом, но жулика, уже подавшегося в бега с чужими деньгами, сняли прямо с борта самолета.

Кстати, не из-за того, что органы вышли на его след, а просто у него случился приступ. Точно уже не помню, но что-то вроде почечных колик. Его госпитализировали. А пока он лежал в больнице, народ, решивший через его контору «недорого» побывать за границей, заволновался, поскольку первая группа туристов, прибывшая на место сбора, так никого и не дождалась. Затем и вторая группа убедилась, что ее «кинули». Тут-то мои коллеги и включили мозг. В результате жулика задержали.

Оказалось, он уже сидел за мошенничество. И тоже попался из-за своего невезения. Когда он под видом сотрудника милиции с понятыми изымал ценности у директора кладбища, нагрянули настоящие милиционеры. Взяли под белы рученьки и директора, и афериста.

Последний мне честно признался, что, когда ходил по кладбищу, увидел, что на центральной аллее похоронены одни торгаши. И смекнул: «директор усопших» с этого поимел, и немало. Вот и нагрянул с обыском. Что интересно, ордер он написал собственноручно на листке, вырванном из школьной тетрадки. В довесок аферист, весельчак и балагур, пожаловался мне, что судья был явно с бодуна. Поэтому отправил его по всей строгости закона на пять лет в колонию.

Вадим Решетняк