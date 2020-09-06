В Хабаровске учащиеся «Маленького принца» выигрывают конкурсы по танцам и вокалу

Каждый год летом в МАУ ДО «ДДТ «Маленький принц» открывает свои двери городской оздоровительный лагерь. В прошлом году первая смена была посвящена формированию здорового образа жизни у детей, вторая – формированию художественного видения мира и развитию творческих способностей у ребят. А еще педагоги вместе с учащимися выходили на пленэры, посещали выставки, участвовали в фестивалях и конкурсах.

Путешествие в историю

Минувшее лето не стало исключением, хотя отдых ребят в учреждении из-за пандемии проходил в онлайн-формате. Настоящее путешествие по дальневосточной истории совершили в этот период учащиеся детского военного-исторического клуба «Старый солдат» вместе со своим руководителем П.В. Белых. Ребята продолжили работу, начатую в конце прошлого учебного года, связанную со сбором информации о подвиге Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева. Задания, полезную информацию юные исследователи получали через площадку Profikonf – по удаленной конференц-связи.

Победители и призеры

Педагоги и концертмейстеры студии эстрадного вокала «Жемчужина» О.Н. Ким, В.В. Ермакова, А.Г. Кочарян, Н.С. Цветнова успешно реализовали свою летнюю образовательную онлайн-программу. Кроме того, учащиеся вместе со своими наставниками участвовали во всероссийских и международных творческих конкурсах. Результаты отличные: Михаил Жук и Майя Мидзуно в июне стали лауреатами первой степени в Дальневосточном онлайн-конкурсе современного молодежного творчества «Арт-революшн – летний сезон».

За участие в международном конкурсе всех видов искусств и народного творчества «Московская весна» (радио «Голос планеты», г. Москва) Виталия Каменецкая награждена дипломом I степени в номинации «Эстрадный вокал». Также Виталии и Анастасии Лихачевой вручены дипломы победителя «Народное голосование» - творческого конкурса юных исполнителей современной популярной музыки «Другая высота-онлайн». Награждена дипломом I степени Злата Кукалева (международный творческий конкурс Magic Music) и дипломом лауреата I степени за участие в международном конкурсе-фестивале «Культура России».

Увлекательно и с пользой провели летние каникулы танцоры образцового детского хореографического коллектива «Весна» (педагог и концертмейстер А.А. Старченко, О.С. Муравикова). Видеоролики самых ярких выступлений юных артистов были направлены на всероссийские и международные конкурсы. Итоги самые, самые… За работу «Основные выразительные средства народного танца» танцорам вручен диплом победителя за участие во Всероссийском конкурсе «Мой мастер-класс».

Такая же награда вручена им за танец «Платочек с подвывертом» (Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»). Награждены дипломом лауреата I степени, выступающие за участие в международном конкурсе искусств New star за мастер-класс «Особенности хореографической лексики в народном танце». Также у детского коллектива диплом лауреата II степени за танец «Орловская матаня» и диплом лауреата III степени за танец «Платочек с подвывертом» (Международный конкурс-фестиваль творчества «Микс–арт плюс»).

Творческие мастерские

Учащиеся образцового коллектива студии изобразительного искусства «Самоцветы» (педагоги Л.Н. Лебедева, Г.И. Черепанова, Л.А. Чешкина) в дни летних каникул продолжали рисовать и делать поделки. Детские работы выставлены на сайте «Маленького принца».

Педагог студии керамики «Амфора» Л.А. Денежко провела летний пленэр «Арт-лето 2020». В мероприятии участвовали две группы детей: младшая (6-10 лет) и старшая (11-16 лет), всего 25 человек. В творческих онлайн-мастерских дети выполняли работы по теме «Керамические пуговицы» и «Цветочная клумба» в технике графики, используя акварельные краски, фломастеры, мелки. Получились замечательные работы – пуговицы с отпечатком растений и зарисовки цветочных композиций. Анастасия Яруничева еще и успела закончить свою поделку – кружку «Котик» в технике гжель, которая была начата в конце прошлого учебного года.

Отдохнули в «Океане»

А вот учащимся из театральной студии «Алый парус» (педагог С.Ю. Кидин) повезло больше. 24 ребенка в августе побывали на отдыхе в детском оздоровительном лагере «Океан» (поселок Воронежское-1). У смены под названием «Свистать всех наверх» были свои особенности, продиктованные эпидобстановкой. Оформление детей шло с соблюдением требований социальной дистанции и масочного режима. На входе всем измеряли температуру. В корпусах и на территории были установлены автоматические санитайзеры, лежали маски.

Пока длилась смена, персонал детского центра не покидал территорию, чтобы не подвергать детей рискам заражения COVID-19. Все, кто работал с детьми, прошли тестирование на антитела к коронавирусу. Не проводились в лагере и родительские дни. В первый день смены дети познакомились друг с другом, прошли по лагерю с экскурсией, а вечером спели песни под гитару. Такие творческие вечера продолжались всю смену.

Три недели в лагере ребятам из отряда «Алый парус» некогда было скучать. Одни мероприятия сменяли другие. О своей театральной студии они рассказали другим океановцам на «визитной карточке». Потом началась подготовка к «рыцарскому турниру», который прошел очень весело. Захватывающим и зрелищным стал конкурс «Мисс отряда». А спектакль Г. Остера «Вредные советы» в исполнении юных артистов был принят в лагере на ура.

Новые впечатления, удивительно красивая природа, Амур, знакомство со сверстниками из других городов Хабаровского края – все это оставило незабываемые впечатления в сердцах ребят. Не могло омрачить их отдых, что все мероприятия, и даже дискотеки, проходили с соблюдением социальной дистанции.

Продолжаем получать

Разумеется, проведение свободного времени для ребят летом дома – далеко не то же самое, что общение с педагогом, друзьями вживую. Однако период определенных ограничений из-за коронавируса показал, что можно работать с учащимися и в дистанционном режиме. А для родителей - это уверенность в том, что время для их детей проходит с пользой.

Вот как об этом говорят сами взрослые. Такое сообщение прислала в учреждение мама Дмитрия и Дениса Хариных Светлана Анатольевна.

Ее сыновья занимаются в студии «Самоцветы»: «Всякий раз убеждаюсь, что наш «Маленький принц», его педагоги и дети - самые лучшие. Всегда на высоте, всегда в форме, всегда умеют «делать» счастье. Сегодня я вместе с моими воспитанниками детского дома, где работаю, смотрела видеоролик «Что такое семья?», выставленный на сайте детского учреждения. Сделано проникновенно, ответы детей на вопрос о семье тронули до слез. Действительно, семья - это то, без чего мы жить не можем. Дворец - это, наверное, то, без чего в нашей жизни было бы пусто, грустно и неполноценно. Через вас мы ощущаем ту самую наполненность жизнью. Мы не скучаем, не сидим дома на месте и даже в этот сложный период мы имеем возможность по-настоящему радоваться, продолжать получать дополнительное образование, расти и развиваться. Спасибо всему коллективу за это».

Планы на будущее

Что касается планов на новый учебный год, то их, как всегда, много. Детско-взрослый коллектив Дворца – это одна большая семья со своей историей, традициями, праздниками, достижениями. В каждой семье важна «погода в доме»: доброжелательная и творческая атмосфера. И эта атмосфера создается прямо с порога учреждения. Коллектив Дворца неустанно работает над созданием благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей и их родителей, приобретения ими социального опыта через расширение пространства детской жизнедеятельности.

1 сентября в «Маленьком принце» традиционно проходил праздник День открытых дверей. Цель праздника – познакомить вновь пришедших ребят с основными направлениями деятельности Дворца, традициями и историей. Ведущими на празднике выступали юные актёры - учащиеся театральной студии «Алый парус», а художественные номера готовили творческие коллективы.

Однако в Хабаровске Роспотребнадзор до конца 2020 года установил для детских учреждений особые санитарные правила, в том числе запрещены массовые мероприятия. Поэтому знакомство с историей и традициями Дворца будет проходит в каждом детском коллективе в отдельном кабинете, на онлайн-площадках, сайте учреждения.

А начнется этот день в «Маленьком принце» со Всероссийского урока Победы, посвященного Году Памяти и Славы – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2020 год – особенный для учреждения. В этом году исполняется 85 лет со дня его создания. Юбилейной дате будет посвящена театрализованная программа «Звездная страна Маленького принца».

Также в наступившем учебном году в учреждении пройдет акция «Дорога без опасностей», неделя добрых поздравлений «Признание в любви», посвященная Дню учителя, «Краеведческие встречи», конкурсы фотографий и рисунков «Красота вокруг меня» и многое, многое другое. Все это делается для того, чтобы помочь детям даже в таких непростых условиях раскрыть свои таланты, умения, творческие способности.

Светлана Шкроб

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