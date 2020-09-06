Жители Хабаровского края смогут подать заявки в Народный совет до вторника

Ограничений нет, в Народный совет хабаровчане могут попасть, собирая подписи, и с помощью интернет-голосования. Заявки принимаются до 8-го сентября включительно.



Уже сейчас 23 человека сумели собрать голоса в свою пользу с помощью подписных листов, заявки рассматриваются. Есть возможность выдвижения в народный орган и для рабочих групп. Они могут выдвинуть свои кандидатуры в общественных советах в органах исполнительной власти и местного самоуправления — таким способом в состав Народного совета могут попасть 18 человек.



По данным пресс-службы краевого правительства, по количеству поданных заявлений лидирует интернет-площадка «Голос 27». Через портал поступило 312 обращений, документы 150 кандидатов уже прошли проверку, по ним запущено голосование на интернет-портале. Для включения в состав совета необходимо, чтобы кандидатуру поддержали более 250 человек. Такой отбор уже прошли 32 человека.



В состав совета также включены 19 блогеров региона. Всего жители Хабаровского края подали 403 заявления в Народный совет. Первое заседание запланировано в октябре.

Уточняющие вопросы можно задать по телефонам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.