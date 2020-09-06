Ситуация с набережной в Комсомольске критическая — Дегтярев

Михаил Дегтярëв побывал с рабочей поездкой в Комсомольске-на Амуре.

Первой точкой маршрута стала школа-интернат ОАО «РЖД». О ней врио главы региона ранее узнал во время поездки в Чегдомын. Оттуда он выходил на связь с учениками школы. Поэтому в городе Юности он решил проведать учащихся, а также познакомиться с преподавателями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в школе полным ходом идут занятия. Здесь живут и учатся дети сотрудников РЖД с отдаленных станций БАМа. Михаилу Дегтярëву провели экскурсию по зданию, показали презентации, рассказывающие об учебном процессе. В школе ведут работу по ранней профориентации для того, чтобы в дальнейшем ученики приходили работать на железную дорогу.

Далее Михаил Дегтярëв отправился на осмотр городской набережной, ставшей одним из местных долгостроев. По пути он сделал остановку, чтобы пообщаться с людьми на рынке по Интернациональному проспекту. В основном люди жаловались на автодороги и состояние ЖКХ. Так, в поручениях к мэрии появилось сразу несколько адресов для проверки. Комсомольчане попросили обратить внимание на двор по улице Дикопольцева, 28, проверить качество дорог к Онкологическому центру и дачным участкам. Все вопросы жителей города оформят как обращения, на которые будет дан ответ.

Ситуация с реконструкцией набережной, куда Михаил Дегтярëв заехал после посещения рынка, была оценена как критическая. Работы, на которые было выделено почти 2 млрд рублей, ведутся с 2017 года. По графику сдача намечена на 2021 год. В начале этого года на стройку зашëл уже второй подрядчик. Но и новая компания не может обеспечить необходимый темп работ. На стройке практически нет рабочих.

«Подрядчик новый — проблемы старые. Кругом бурьян, мусор, разруха. Люди возмущены — главное место отдыха в городе уже почти два года в состоянии полураспада. За набережной закрепим отдельного контролёра из правительства края, плюс подключим общественность. Краевой минстрой в понедельник отправится в Комсомольск-на-Амуре», — поручил Михаил Дегтярëв.



