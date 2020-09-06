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53 новых случая коронавируса — в Хабаровском крае
За минувшие сутки, по данным портала стопкоронавирус.рф в регионе выздоровели 60 человек.
Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у 10 тыс 472 человек, вылечились — 8 тыс 348.
Умерших за все время пандемии — 93 человека.
Напомним, что ранее в регионе врио губернатора Михаил Дегтярев подписал распоряжение о снятии ограничений в связи с пандемией коронавируса. С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет.
Вместе с тем, до особого распоряжения предприятиям рекомендовано соблюдать термометрию. Во всех общественных местах, в том числе медицинских учреждениях, аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в общественном транспорте обязателен масочный режим. Нормативно-правовым актом рекомендовано, как и прежде соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Предприятиям и организациям необходимо и впредь проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе в здание возможность обработки рук антисептиками.
В регионе разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры
Разрешены пешие прогулки;
Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади;
Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;
Работает ряд образовательных организаций;
С ограничениями открыты кафе и рестораны;
Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха;
Открыты парки и скверы.