53 новых случая коронавируса — в Хабаровском крае

За минувшие сутки, по данным портала стопкоронавирус.рф в регионе выздоровели 60 человек.

Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у 10 тыс 472 человек, вылечились — 8 тыс 348.

Умерших за все время пандемии — 93 человека.

Напомним, что ранее в регионе врио губернатора Михаил Дегтярев подписал распоряжение о снятии ограничений в связи с пандемией коронавируса. С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет.

Вместе с тем, до особого распоряжения предприятиям рекомендовано соблюдать термометрию. Во всех общественных местах, в том числе медицинских учреждениях, аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в общественном транспорте обязателен масочный режим. Нормативно-правовым актом рекомендовано, как и прежде соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Предприятиям и организациям необходимо и впредь проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе в здание возможность обработки рук антисептиками.

В регионе разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры

Разрешены пешие прогулки;

Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади;

Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;

Работает ряд образовательных организаций;

С ограничениями открыты кафе и рестораны;

Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха;

Открыты парки и скверы.



