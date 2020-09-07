Региону нужны деньги на расселение аварийного жилья — Дегтярев

Краевые власти намерены заняться расселением жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, для этого создают новую программу, сообщает пресс-служба правительства и губернатора.

Под расселение могут попасть более 100 тысяч квадратных метров в ветхом фонде. Врио губернатора края Михаил Дегтярёв уже направил в федеральное министерство строительства и ЖКХ обращение с просьбой о выделении дополнительного финансирования.

«Сейчас идет переселение из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Нам предстоит расселить около 64 тысяч квадратных метров. Вся программа рассчитана до 2025 года и разбита на шесть этапов. Пока реализуется I и II этапы. На первом этапе (2019 – 2020 годы) переехать в новые квартиры должны 426 человек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани. На втором этапе (2020 – 2021 годы) жилье должен получить еще 401 человек в поселках Октябрьский, Высокогорненское, Хор, Переяславка, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В итоге за шесть лет жилищные условия улучшат около 4 тысяч жителей региона», — рассказал и.о. министра ЖКХ края Дарий Тюрин.

По новой программе власти Хабаровского края намерены расселить еще не менее 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Общая площадь непригодного для проживания жилья в регионе, признанного аварийным после 1 января 2017 года, составляет примерно 142 тысячи квадратных метров.

Примерная потребность в финансировании на расселение этого фонда – около 15,5 млрд рублей. Основную часть денег предполагается привлечь из федерального бюджета через Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Один из путей решения проблемы – больше строить жилья самостоятельно, а не приобретать готовые квартиры для переселенцев. Сейчас закон позволяет закупать жилье, но это обходится дороже. Врио губернатора уже поручил муниципалитетам переходить именно на строительство. Ранее активно строили дома для расселения только в Ванинском районе и Комсомольске-на-Амуре, а, к примеру, в Хабаровске объемы строительства были минимальные. Но уже в ближайший год ситуация должна кардинально поменяться, для этого в программу должен быть активно вовлечен и краевой минстрой. Пока же по действующей программе к 2025 году запланировано строительство домов сразу в 13 муниципалитетах», — отметил Дарий Тюрин.

Напомним, что проблема расселения аварийного жилья была затронута и во время недавней Прямой линии с врио губернатора края Михаилом Дегтярёвым. Отвечая одному из жителей, он раскрыл планы по реализации новой программы расселения. В августе Михаил Дегтярёв обратился с просьбой о выделении дополнительного финансирования к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, и сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Также известно, что ранее президент РФ Владимир Путин уже согласовал корректировку федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Для того, чтобы ускорить расселение, регионам будут дополнительно распределены 50 млрд рублей. Хабаровский края будет претендовать на часть этого финансирования.