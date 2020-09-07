Через несколько дней уровень Амура у Хабаровска может подняться до 520 см

Неблагоприятным считается уровень в 450 см, опасным — 600 см

По информации пресс-службы МЧС, на Амуре у Хабаровска уровень воды неблагоприятный, с подтоплением поймы на 1,9 м. В течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается. К концу первой декады сентября ожидается подъем воды на Амуре у Хабаровска до отметки 500-520 см. Спасатели ссылаются на данные синоптиков из Дальневосточного УГМС.

У Елабуги и у села Малмыж сохраняется уровень воды неблагоприятной отметки, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды у села Малмыж – на 10-20 см. На участке Елабуга — Тахта пойма подтоплена на 0,2-2,1 м.

На реке Уссури в пределах края продолжается подъем уровней воды, с подтоплением поймы на 1-2 м. На участке Лончаково- Новосоветское сохраняется уровень воды неблагоприятной отметки, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды у села Шереметьево на 10-15 см за сутки.

На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 1,7 м. В Верхнебуреинском районе на реке Бурея у села Усть-Умальта пойма затоплена на 0,5 м. Затоплены поймы рек Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину 0,1-2,3 м.

Уровни воды на реках края на утро 6 сентября 2020 года

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 630 см (-31 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 187 см (-18 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 267 см (-12 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

пос. Среднехорский, р. Хор — уровень 781 см (-12 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 950 см, опасном явлении — 1000 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 496 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 550 см, опасном явлении — 620 см.

с. Венюково, река Уссури — уровень 407 см (+3 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 400 см, при опасном явлении — 520 см;

с. Шереметьево, река Уссури — уровень 829 см (+3 см за сутки) при неблагоприятном явлении – 810 см, при опасном явлении — 950 см.

с. Лончаково, река Уссури — уровень 365 см (+3 см за сутки)

Хабаровский район:

Новокуровка, река Кур — уровень 548 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 494 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 520 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 360 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района — уровень 434 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 432 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.

В результате повышения уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше в зону подтопления попадают низкопойменные места, прибрежные территории, пониженные участки местности в населенных пунктах, не защищённые дамбами, садово-огородные товарищества, сельхозугодия, участки дорог местного значения, линии ЛЭП и связи. Также под воздействием паводка находятся островные территории города Хабаровска – острова Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.