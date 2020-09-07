«Убитые дороги БАМа» поговорили с Дегтяревым

Врио губернатора региона в Солнечном районе встретился с активистами общественного движения

Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Солнечный район встретился с активистами движения «Убитые дороги БАМа», которые ранее написали ему в соцсети и попросили обратить внимание на ремонт трассы до поселка Березовый. Врио главы края специально проехал по самым плохим участкам, где местами из полотна торчит арматура. Вот уже несколько лет дорога находится в таком состоянии, что по ней стало опасно ездить, а в темное время и вовсе невозможно. Власти запланировали капитальный ремонт трассы, но пока он практически не ведется.

«Мы просили краевое предприятие «Региоснаб» начать ремонт с бетонного покрытия. На 7 км приехала техника и стоит уже там месяц. Пытаются делать ямочный ремонт, но мы уже знаем, что это пустая затея, ведь здесь нужно бетон прокладывать «картами», а не латать дырки», — пожаловались общественники.

На трассе к поселку Березовый сейчас нужно срочно сделать как минимум 30 км. Деньги на ремонт, а это 70 млн рублей, поступили только в августе. Даже если ремонт начнется, то до холодов закончить его не успеют. Поэтому ситуация срочно требует решения.

«Договоримся так: 10 сентября ваши представители приедут ко мне, и мы проведем встречу с дорожниками. На ней наметим план действий. Я сменил министра транспорта и дорожного хозяйства, уже поручил ему сделать ревизию всех контрактов. Вместе найдём решение», — отметил Михаил Дегтярëв»

Предложение врио главы края устроило активистов. Общественники также попросили наладить работу стационарного пункта весового контроля. В противном случае лесовозы продолжит разбивать трассу. Михаил Дегтярëв подчеркнул, что эти вопросы также обсудят на совещании в Хабаровске.