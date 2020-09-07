В Хабаровском крае состоится международный фестиваль Юрия Башмета

Фестиваль пройдет с 20 по 24 ноября не только в краевом центре, но и в Амурске, Бикине и поселениях Хабаровского района. В нем примет участие Дальневосточный академический симфонический оркестр и солисты Хабаровской филармонии Александр Веретенников и Дмитрий Ефимов. Для некоторых музыкантов выступление на культурном событии станет дебютом, сообщает портал Твой Дальний Восток.





«Удивительно, как быстро летит время, - сказал Юрий Башмет. - Кажется, только недавно мы думали и обсуждали, как провести наш самый первый фестиваль на Дальнем Востоке. А прошло уже десять лет, за которые фестиваль вырос и окреп. За эти годы фестиваль стал просто необходим очень многим людям, тем, кто ждет, чтобы соприкоснуться с потрясающим эмоциональным искусством музыки. Я чувствую сам, что наш фестиваль - это всегда огромное событие для Хабаровского края».





Знаменитый музыкант заверил, что программа фестиваля не разочарует зрителей. Как не разочаровывала она ранее – доказательством тому служат заполненные залы. Культурное событие состоится при поддержке правительства Хабаровского края и министерства культуры России.

Напомним, что краевые и муниципальные театры на этой неделе открывают новый сезон. Зрителей ждут премьерные спектакли и концертные программы. 11 сентября показы пройдут в Триаде и Комсомольском-на-Амуре драматическом театре. Позже всех сезон откроет хабаровский ТЮЗ.



