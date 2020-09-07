Комсомольчанин помог женщине донести тяжести и избавиться от денег

Жительница Комсомольска-на-Амуре не могла донести тяжелые пакеты до дома. Вдруг она увидела своего 33-летнего знакомого, и попросила того «трелевать» тяжести до квартиры. Мужчина согласился.

Покупки благополучно были доставлены в квартиру. Комсомольчанка оставила гостя в прихожей, а сама ненадолго удалилась в другую комнату. Вернувшись, она увидела, что помощник пропал. Пропали и деньги, лежащие в кармане висевшего на вешалке жакета – всего 14 тысяч рублей. Видимо, мужчина посчитал эту сумму справедливой платой за оказанную им помощь.

Комсомольчанка же оказалась другого мнения. Она обратилась в полицию. Которая вскоре и задержала оболтуса. Он рассказал, что успел прокутить украденные финансы. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.