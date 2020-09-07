В донорском субботнике приняли участие 170 хабаровчан

«Может только Человек!» - так звучит девиз международного движения доноров. Отдавая свою кровь, ты спасаешь жизнь человеку, которого даже не увидишь. Пожалуй, это и делает человека человеком – неравнодушие и способность протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается.

В первый день работы хабаровского мобильного медицинского центра стать донорами пожелали 170 человек. Собрано 60 литров крови. Не всех допустили к этой процедуре – 40 хабаровчан получили медицинский отвод. Среди них люди, страдающие анемией, либо те, кто перенесли коронавирус. Организм переболевших COVID-19 еще не окреп. В результате, к сдаче крови было допущено 129 человек. Из них 53 участвуют в подобной акции впервые.

Помимо донорской функции, специалисты мобильного пункта проводили флюорографическое исследование и вакцинацию против гриппа. Около 1600 человек пожелали приобрести иммунитет против опасной болезни, сообщает портал Твой Дальний Восток.

Напомним, что пункты продолжат свою работу по выходным до конца сентября. Все желающие пройти исследование и стать донором должны иметь при себе паспорт и медицинский полис.