Хабаровский край станет «хозяином медной горы»

ТОР «Комсомольск» планируется расширить за счет присоединения к территории четырех свободных участков в Солнечном районе. На этих землях будет возведен горно-обогатительный комбинат по производству медного концентрата компании ООО «Геопроминвест».

Строительство завода позволит переработать запас хвостов Солнечного ГОКа. Хвостами в горном деле называют отходы обогащения полезных ископаемых, состоящие в основном из пустой породы, то есть имеющие минимальное содержание полезного компонента. Объем запасов Солнечного ГОКа составляет 24 миллиона хвостов. В их числе запасы меди (49 тысяч тонн) и олова (110 тысяч тонн).

Планируемая мощность предприятия составляет 2 миллиона тонн переработки в год. Период строительства рассчитан на два года – с 2020 по 2022 годы. Общий объем заявленных инвестиций определен в размере почти 30 миллиардов рублей. Продукцию планируют поставлять в Южную Корею, Китай и Японию, сообщает портал Твой Дальний Восток.