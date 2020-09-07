Хабаровские патриоты пробежали 1945 метров

Патриотическое мероприятие «Забег Победы» прошло в эти выходные на стадионе имени Ленина. Участники преодолели символическую дистанцию в 1945 метров. После этого они возложили цветы к памятнику Александру Василевскому, сообщает портал Твой Дальний Восток.

Всего в «Забеге» приняло участие более 300 гостей и жителей Хабаровска. На финише всем бегунам были вручены сертификаты участника, муаровые ленты и гвоздики. Самое интересное, что победителей как таковых не было – того, кто пересек финишную черту первым, никак не поощрили. Это тоже своего рода символ.

«Акция проводится в таком формате впервые, - рассказала сотрудник медиацентра Краевого центра молодежных инициатив Екатерина Кочурова. – Организацией занимались члены молодежной палаты при городской думе Хабаровского края. Наш центр также принимал участие в организации».

«Забег Победы» планируют проводить и в последующие годы. Кочурова добавила, что основная «фишка» акции (забег на 1945 метров) будет сохранена.



