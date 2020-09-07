Москвичи помогут Хабаровску стать лучше

В краевом центре состоялась встреча мэра Хабаровска с членами Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН). Московские социологи предложили метод, благодаря которому наш город станет еще лучше. Ученые станут собирать мнения граждан и обрабатывать эти данные. На этой основе будет вынесен «вердикт» и рекомендации.

«В Хабаровске мы не в первый раз, но наше исследование началось только в текущем году. В планах – проведение анкетирования, интервью, встречи с гражданами: это поможет нам дать обоснованные рекомендации по качественным изменениям, - рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник ФНИСЦ РАН Максим Фомин. - И речь идет не только о миграции населения, но и том, как сделать так, чтобы люди не хотели уезжать с Дальнего Востока и покидать столицу Хабаровского края».

Анкеты разрабатываются отдельно для каждого города. В нее входят разнонаправленные вопросы: хотят ли люди уехать и почему; считают ли жители возможными комфортное проживание на этой территории, несмотря на те условия, которые сложились; что они считают нужным сделать прежде всего и другие темы, касающиеся социального блока.

Например, на основе опроса жителей Магадана, был сделан следующий вывод – город погибнет через два года, если не построят трассу «Магадан – БАМ».