Хабаровск стал притягательным для карьеристов

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, где в России лучшие перспективы повышения по службе. В опросе приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 жителей городов-миллионников и полумиллионников. По результатам исследования Хабаровск оказался на 21 месте.

Помимо классических ответов на вопросы «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?» в этом году оценивалась и городская стабильность в коронакризис, сообщает портал Твой Дальний Восток.

Хабаровским предприятиям в связи с пандемией была оказана серьезная поддержка. По поручению президента, малым и средним предприятиям оказали безвозмездную и очень своевременную помощь. Спектр государственной поддержки широк: от льготных кредитов бизнесу на пополнение оборотных средств до налоговых послаблений и прямой финансовой помощи индивидуальным предпринимателям.